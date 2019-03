Incendio foglie esteso a bosco, denuncia

Un agricoltore brucia foglie secche dopo aver ripulito il frutteto ma le fiamme si estendono a un ettaro di terreno comprendente piante da frutto e bosco ceduo di latifoglie. E' accaduto in località Casavecchia - Molleggia di Pieve Torina. Dopo l'intervento di spegnimento eseguito dai vigili del fuoco, i Carabinieri Forestali hanno attuato il protocollo per individuare il punto d'innesco. I rilievi tecnici hanno permesso di accertare che il rogo era scaturito dalla combustione di residui secchi sfuggito al controllo dell'agricoltore che è stato denunciato all'autorità giudiziario per incendio boschivo colposo. I militari, in considerazione del perdurare di condizioni meteo con scarse precipitazioni determinano condizioni di siccità e alto rischio di incendi, invitano ad evitare l'accensione di fuochi nelle campagne.