8 marzo,Cia, mimose da 80 cent a 10 euro

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 7 MAR - Mimose in arrivo per l'8 marzo Festa della Donna: la Cia (Confederazione agricoltori) di Ascoli-Fermo invita a fare acquisti oculati stando attenti a chi specula sulla vendita della mimosa, fiore tipico di questa ricorrenza. I prezzi sono stabili rispetto all'anno scorso e per i mazzetti, in base al peso, vanno da 80 centesimi-un euro fino a 10 euro, mentre le piante, in base alla grandezza del vaso, vanno dai 5-6 euro fino a a 60 euro. "Quest'anno nonostante il caldo molte piante di mimosa sono ancora nella fioritura. Non essendoci state nevicate, il fiore non è stato rovinato - spiega Peppe Traini della Cia provinciale -. Anche se ancora sono tanti i fiori congelati provenienti da Olanda e Liguria. Pochi agricoltori del territorio si dedicano a questo prodotto perché, per il clima mite, la fioritura spesso arriva prima del previsto. Quindi i produttori che lavorano anche per i centri commerciali conservano i fiori in appositi congelatori".