Al via lavori dragaggio Porto S. Giorgio

Sono iniziati i lavori di "spostamento di sedimenti in ambito portuale" necessari per ripristinare la navigabilità del canale di accesso e uscita al porto di Porto San Giorgio. Le operazioni, autorizzate dalla Regione Marche su richiesta del Comune di Porto San Giorgio, sono state disciplinate dall'Ufficio circondariale marittimo per garantire il regolare svolgimento delle attività di movimentazione per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e portuale, salvaguardando le esigenze del traffico marittimo. Fino al termine dei lavori - previste almeno tre giornate lavorative - la società Carmar sub srl, per conto del concessionario, eseguirà i lavori di "spostamento in ambito portuale" con l'impiego del moto-pontone "Artiglio". Il materiale dragato, come da progetto tecnico, sarà spostato su altro fondale marino portuale. Per garantire la non dispersione dei sedimenti al di fuori delle zone di prelievo e di riposizionamento sarà adoperato idoneo sistema di mitigazione.