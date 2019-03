Rof a Muscat (Oman) con La scala di seta

Prosegue la collaborazione del Rossini Opera Festival con la Royal Opera House Muscat (Oman), che ospiterà nella capitale omanita il 7 e 8 marzo La scala di seta, produzione del Rof messa in scena nel 2009 a Pesaro da Damiano Michieletto e poi applaudita anche alla Scala. Lo spettacolo, ripreso da Eleonora Gravagnola, vedrà Iván López-Reynoso dirigere l'Orchestra Sinfonica G. Rossini e un cast composto da Marina Monzò, Laura Verrecchia, Paolo Bordogna, Pietro Adaini, Davide Giangregorio e Enrico Iviglia. Durante la tournée, Rof e Roh Muscat hanno organizzato workshop per tecnici teatrali e attività didattiche per gli allievi dell'Università di Muscat. La partnership con il teatro omanita prevede la messinscena integrale delle cinque farse rossiniane: L'occasione fa il ladro(nel 2017), l'imminente Scala di seta, L'inganno felice nel 2020 (produzione di Graham Vick del 1994) e le coproduzioni dei nuovi allestimenti di Cambiale di matrimonio e Signor Bruschino nel 2021 e 2022.