Carnevale: pienone ad Ascoli

Dopo lo straordinario successo di pubblico di domenica scorsa, è tornato oggi per Martedì Grasso il concorso mascherato del Carnevale di Ascoli Piceno. Migliaia di persone hanno assistito alla prima giornata con numero record di gruppi mascherati, ma soprattutto con turisti provenienti da ogni dove che hanno messo in crisi il sistema viario e la sosta. Stracolmi gli spazi principali, piazza Arringo e piazza del Popolo. Quello di Ascoli è un Carnevale unico, un vero e proprio teatro di strada che abbatte per qualche giorno differenze sociali e accumuna tutti. Tra i temi affrontati dai gruppi e dalle maschere singole la querelle sull'ospedale unico di vallata, le imminenti elezioni comunali con il sindaco uscente Guido Castelli preso di mira più degli altri. Grande successo per Furio e Magda, la famosa coppia inventata da Carlo Verdone. E poi la raccolta differenziata, la durata dei lavori allo stadio Del Duca. Presente perfino la regina d'Inghilterra alle prese col consorte e i suoi problemi di guida.