Tamberi: Prometto che continuo a vincere

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Prometto che continuo a vincere...".

Gianmarco Tamberi è tornato a volare dopo l'infortunio che lo ha privato della partecipazione alle Olimpiadi 2016, e il titolo Europeo indoor conquistato ieri a Glasgow nell'alto è l'occasione per ritrovare il sorriso. Sul suo profilo di Twitter, l'azzurro risponde ai complimenti di Del Piero e Zanardi. L'ex juventino fa riferimento all'infortunio ("so cosa vuole dire vedere i propri sogni fermarsi per un grave infortunio. Ma so anche che si torna più forti e affamati di prima. Questo oro è solo l'inizio") e Tamberi replica: "Grazie mille campione!!! È un onore ricevere complimenti da sportivi del tuo calibro! Mi stimola a vincere ancora per riceverne degl'altri". E, a Zanardi che lo elogia, dice: "Se continui a commentare le mie gare, prometto che continuo a vincere".