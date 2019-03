Primarie Pd: Gostoli, partecipazione unica,ristampate schede

(ANSA) - ANCONA, 3 MAR - "Una meravigliosa giornata per chi ha a cuore la buona politica e il futuro dell'Italia". Così in una nota il segretario del Pd regionale del Pd Giovanni Gostoli.

"Oggi ho girato le Marche per ringraziare i volontari. Grazie al popolo delle primarie Pd che ogni volta è capace di sorprenderci. Una grande partecipazione, unica in Italia e nelle Marche - ribadisce -, al di sopra di ogni migliore aspettativa.

In molte realtà abbiamo dovuto ristampare le schede. Un abbraccio a chi auspicava il deserto. Ripartiamo con più forza per costruire una nuova alternativa. C'è tanta voglia di reagire. Insieme e uniti saremo all'altezza delle speranze più belle".(ANSA).