A Pesaro raduno nati 29/2 come Rossini

Nel segno di Rossini, nato il 29 febbraio, il Comune di Pesaro pensa a un "raduno mondiale" per chi compie gli anni in questo giorno. "Vogliamo organizzare a partire dal 29 febbraio 2020 una grande festa alla Vitrifrigo Arena", dice il sindaco Matteo Ricci. Già al lavoro il vicesindaco Daniele Vimini: "Rossini è il personaggio più celebre nella storia ad essere nato in questo giorno particolare. Ed è universalmente conosciuto anche per il gusto del convivio e dell'ospitalità.

L'invito - annuncia - sarà rivolto agli artisti e ai creativi di tutto il mondo. Ma anche a tutti quelli che semplicemente amano l'arte e la creatività, nello spirito dell'appartenenza di Pesaro al Network Creative Cities Unesco. Una giornata speciale, che si inserirà nel solco del 'non compleanno di Rossini' che la città già celebra da diversi anni".