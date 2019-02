Rof d'inverno con Cambiale di matrimonio

Il Rossini Opera Festival propone per la prima volta una produzione in forma scenica al di fuori del consueto programma estivo, nell'ambito del progetto Festival Giovane: venerdì 1 marzo alle 21 al Teatro Rossini di Pesaro, nel cartellone della Settimana dei festeggiamenti del Non compleanno di Rossini (nato il 29 febbraio 1792), il Festival metterà in scena La cambiale di matrimonio, realizzata in collaborazione con Conservatorio statale di musica G. Rossini di Pesaro, Accademia di Belle Arti di Urbino, Fondazione Rossini, Regione Marche, Comune di Pesaro, Amat, Registro storico Benelli, Fiam e coprodotta con il Teatro Lirico di Cagliari, dove sarà proposta in 14 date dal prossimo 3 maggio.