Confindustria-Usr Marche per alternanza

Al via da oggi in 73 istituti scolastici delle Marche un progetto di formazione per 280 partecipanti tra docenti, dirigenti scolastici e referenti aziendali. Servirà a far conoscere agli iscritti, in collaborazione con 45 aziende di eccellenza delle Marche, le richieste occupazionali delle imprese per consentire agli insegnanti di elaborare piani di alternanza scuola lavoro personalizzati in base alla vocazione degli studenti e alle esigenze del territorio. L'iniziativa, illustrata oggi ad Ancona, nasce dalla collaborazione tra Confindustria e Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, allo scopo di conferire all'alternanza scuola lavoro, che di recente ha preso il nome di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, il carattere di un vero e proprio progetto d'inserimento lavorativo che vada oltre l'adempimento burocratico previsto per legge. Il corso, in programma da domani al 7 maggio prossimo, avrà la durata di 25 ore, tra lezioni frontali, laboratori e visite nelle aziende.