A Sarnano selezione corsi maestri sci

Sono iniziate oggi nella stazione sciistica di Sarnano-Sassotetto le prove selettive di ammissione al corso per l'abilitazione all'esercizio della professione di Maestro di sci-disciplina alpino che per la prima volta si tiene nelle Marche. L'iniziativa si inserisce nelle politiche di rilancio delle stazioni sciistiche marchigiane e contribuisce alla rinascita e al ritorno alla normalità delle aree colpite dal sisma. Nella pista 'Acqua Calda' della stazione vengono valutati circa 100 aspiranti maestri di sci provenienti da ogni parte d'Italia. Il corso è stato promosso dalla Giunta regionale in collaborazione con il Collegio regionale dei Maestri di Sci e la Federazione Italiana Sport Invernali. Il corso ha lo scopo di formare figure tecnicamente preparate all'esercizio della professione di Maestro di sci, secondo le norme F.I.S.I., abilitate ad esercitare in tutte le stazioni sciistiche a livello europeo.