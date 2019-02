Atto vandalico a mostra 'Macerata Jazz'

(ANSA) - MACERATA, 25 FEB - Atto vandalico alla mostra "Macerata, 50 di jazz" in corso fino al 3 marzo agli Antichi Forni della città marchigiana. Tre manifesti storici dell'esposizione, autografati da Dizzy Gillespie (1988), Miles Davis (1989) e George Benson (1990), sono stati deturpati da tre scarabocchi, o meglio da tre firme "Treng". La mostra è curata da Musicamdo Jazz, che sigla la direzione artistica della stagione jazz al Teatro Lauro Rossi, e che procederà con una denuncia. "Un gesto ignobile - secondo Daniele Massimi, presidente dell'associazione - fatto da chi ignora il valore storico e culturale di manifesti autentici e originali dell'epoca, autografati da artisti leggendari. Si tratta di manifesti unici il cui valore andrà quotato anche in considerazione della valenza degli autografi degli artisti ormai scomparsi. Stiamo richiedendo anche una stima dei danni ad esperti del restauro su carta. Fortunatamente un gesto isolato e in controtendenza con l'affetto e la stima dei tanti appassionati di jazz.