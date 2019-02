Campagna a fuoco, cadavere carbonizzato

(ANSA) - AGUGLIANO (ANCONA), 23 FEB - Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco di Ancona, intervenuti per spegnere un incendio di bosco in località Convento di Castel d'Emilio, nel territorio di Agugliano. Si tratta di un uomo di 74 anni, proprietario del campo in cui è stato ritrovato. Secondo una prima ricostruzione la vittima stava bruciando stoppie o sterpaglie, ma le fiamme, alimentate dal vento forte che sta soffiando da ore, lo avrebbero avvolto. La sua automobile è stata trovata nei pressi.

Sul luogo, oltre ai vigili dl fuoco, anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.