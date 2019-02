Psicologo per studenti Camerino e Ascoli

Tutti gli studenti iscritti all'Università e agli Istituti Superiori di livello universitario (Afam), con sedi a Camerino ed Ascoli Piceno, potranno usufruire gratuitamente di un servizio di consulenza psicologica a loro dedicato, già presente in altre sedi universitarie delle Marche. E' una delle decisioni dell'Erdis, l'Ente regionale per il diritto allo studio, che ha esteso a tutte le sedi universitarie il servizio medico. Attraverso contati con associazioni studentesche e funzionari degli Atenei è emerso che, oltre al medico, c'era la necessità del servizio di consulenza psicologica nel sud delle Marche, dove il terremoto ha messo a dura prova anche il morale delle popolazioni, compresa quella studentesca. Da quest'anno, una psicologa appositamente incaricata svolgerà il suo servizio tutte le settimane nell'ambulatorio medico del complesso residenziale di Colle Paradiso a Camerino ed in altri spazi adeguati ad Ascoli Piceno. Per informazioni consultare il sito: www.erdis.it.