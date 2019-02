Innovazione, 2,8 mln euro a 15 progetti

(ANSA) - ANCONA, 21 FEB - La Regione Marche ha finanziato altri 15 progetti di industrializzazione dei risultati della ricerca, con un contributo di 2,8 milioni, in grado di attivare 6,5 milioni di investimenti tecnologici. Le richieste sono pervenute mediante il bando Por Fesr che sostiene la valorizzazione economica dell'innovazione (Smart specialisation: domotica, meccatronica, manifattura sostenibile, salute e benessere). I 2,8 milioni provengono da risorse ordinarie regionali. Si sommano a quelle europee che hanno finanziato 61 progetti con gli 11,1 milioni di euro iniziali. Complessivamente la Regione ha soddisfatto l'86% delle domande in graduatoria.

"Il Governo regionale ritiene fondamentale che il sistema delle imprese marchigiane incorpori, nelle applicazioni industriali, le conoscenze e i risultati dell'attività di ricerca in misura sempre più significativa", spiega l'assessora regionale alle Attività produttive, Manuela Bora. Tra i 76 progetti finanziati (13,9 milioni di euro, 13 sono nei comuni del 'cratere'.