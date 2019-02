Asia Design Prize a Giacomo Fava

L'architetto Giacomo Fava, di Fabriano, ha vinto l'Asia Design Prize. Il suo progetto "Onda" è stato giudicato da una giuria di docenti, professionisti e direttori di riviste di fama internazionale - il migliore rispetto ai 1.399 lavori giunti da 33 Paesi diversi.

L'Asia Design Prize è uno tra i più importanti riconoscimenti mondiali di design e architettura, la cui missione è quella di esplorare nuovi concept e idee che guideranno il futuro, soluzioni in grado di risolvere alcuni problemi sociali in Asia, progetti ad elevato impatto economico e sociale, nati con l'ambizione di rendere il mondo un posto migliore. "Onda è un condominio di 14 piani con 18 appartamenti residenziali con servizi annessi nella città di Sanya presso l'isola tropicale di Hainan in Cina. La torre è generata dalla sovrapposizione di semplici ed efficienti lastre ellittiche estruse che ruotano intorno al proprio asse in modo da permettere il massimo sfruttamento della luce naturale" spiega Fava.