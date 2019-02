Via libera pdl Marche contro tabagismo

Via libera all'unanimità dal Consiglio regionale delle Marche a una pdl per il contrasto al tabagismo, primo firmatario Mirco Carloni (Ap). "Un passo importante per la salvaguardia della salute dei marchigiani. Con questa legge - spiega Carloni - sosteniamo che vuole intraprendere un percorso di disintossicazione e tuteliame i soggetti più deboli, con campagne di informazione e con azioni di sensibilizzazione verso gli adulti a non fumare nelle aree aperte frequentate dai bambini, giovani e future mamme come parchi e aree gioco". La norma sviluppa una strategia coordinata per il "contrasto di quello che è uno dei più importanti fattori di rischio prevenibili per la salute, il fumo di tabacco": prevede un piano triennale di interventi, campagne informative, misure per l'assistenza ai fumatori in disassuefazione, per ridurre il fumo passivo e per difendere l'ambiente dagli scarti.

Per Luca Marconi(Udc), relatore di maggioranza, "la spesa per prevenire nel tabagismo fa risparmiare milioni nella cura".