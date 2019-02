Fond. Scarponi, firme per strade sicure

(ANSA) - FILOTTRANO (ANCONA), 19 FEB - La Fondazione Michele Scarponi e l'Accpi, associazione dei corridori professionisti italiani, hanno lanciato una campagna di adesione alla proposta di legge per rendere più sicure le strade. La campagna "Siamo sulla stessa strada: rendiamola sicura" sarà sulla piattaforma web change.org, nel ricordo di Michele Scarponi, il campione marchigiano vincitore di un Giro d'Italia e vittima di un incidente stradale. L'obiettivo è raccogliere le 50 mila firme necessarie per presentare l'iniziativa di legge, oltre 14 mila quelle già raccolte. La Fondazione Scarponi accompagna l'iniziativa con un tour di presentazione; dopo Rovereto e Verona, sarà a Gesturi in Sardegna (1-3 marzo), dove verrà dedicata al campione scomparso la "salita dell'Aquila", e poi nella sala della giunta comunale a Napoli il 6 marzo.

In Italia, negli ultimi anni, è in costante aumento il numero degli incidenti che causano la morte o lesioni permanenti tra coloro che usano la bicicletta per spostarsi o praticare attività sportiva.