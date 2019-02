Falcucci, discorso Crimi allarmante

(ANSA) - ANCONA, 18 FEB - Il discorso del sottosegretario con delega alla ricostruzione Vito Crimi, secondo cui il centro Italia devastato dai terremoti del 2016 non sarà ricostruito secondo la formula 'come era dove era', è "allarmante", perché "troppo generico". A dirlo è Mauro Falcucci, sindaco di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), uno dei Comuni più danneggiati del cratere sismico, in provincia di Macerata. "La gente legge queste cose - dice all'ANSA - e poi si precipita a telefonare a noi". Falcucci, insieme ai colleghi di Muccia, Arquata e Montegallo, deve ancora risolvere il problema delle perimetrazioni. "Proprio in questi giorni - dice - abbiamo scritto un'altra lettera al commissario, chiedendo un incontro".