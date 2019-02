Ancona al voto Ctp sabato da 9 alle 20

(ANSA) - ANCONA, 18 FEB - Si svolgeranno sabato 23 febbraio dalle 9 alle 20 le votazioni per i nove Consigli Territoriali Permanenti di Ancona, voluti dal Consiglio comunale per stabilire un contatto tra la città e i suoi amministratori dopo l'abolizione per legge nel 2010 delle circoscrizioni nei Comuni con meno di 250 mila abitanti. "Precedute da un'incisiva campagna d'informazione con spot, tabelloni, volantini e passaggi sui media - ha annunciato oggi l'assessore alla Partecipazione democratica di Ancona Stefano Foresi - le elezioni interessano nove Consigli Territoriali per un totale di 32 liste e 82 mila iscritti al voto, di cui 1.569 dai 16 ai 18 anni". le liste vanno da sinistra con Altra Idea di Città all'estrema destra con Difendi Ancona di CasaPound.