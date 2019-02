Riapre Collegiata di Cerreto D'Esi

(ANSA) - CERRETO D'ESI (ANCONA), 17 FEB - Riapre al culto la chiesa Collegiata di Santa Maria Assunta a Cerreto D'Esi. A due anni e mezzo dal sisma del 2016, festa grande in paese con il parroco don Gabriele Trombetti che oggi ha celebrato la messa nel principale luogo di culto cittadino. Si chiude così il periodo in cui, a causa dei danni del sisma, le funzioni sono state celebrate nel salone per permettere i lavori di ripristino della chiesa per una spesa di circa 65 mila euro da parte dell'impresa Angeloni che si è aggiudicata l'appalto. Proseguono i lavori nelle chiese danneggiate dagli eventi sismici con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Cinque sono a Matelica: Santa Maria delle Grazie a Braccano, San Giovanni Battista a Colferraio, San Vincenzo Martire a Colli, San Michele Arcangelo a Rastia, San Fortunato a Poggeto. Due a Fabriano: Santa Maria Assunta e Santa Maria Sopra Minerva a Castelletta. Una a Cerreto D'Esi: Santa Maria delle Grazie a Cerquete. Una a Serra San Quirico.