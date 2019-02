Incendi,5 auto a fuoco a Potenza Picena

Personale e mezzi dei vigili del fuoco da Civitanova Marche e Macerata sono intervenutiall'alba a Potenza Picena in via Loreto, in un parcheggio all'aperto, per un incendio autovetture. Coinvolte cinque auto, di cui tre completamente bruciate, della quarta è bruciata la parte anteriore e la quinta è rimasta danneggiata per irraggiamento su una fiancata. Non sono state coinvolte persone o edifici.