Camerino, scuola paritaria e S.Venanzio

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 16 FEB - Giornata importante epr la comunità di Camerino, dove oggi è stata inaugurata la nuova Scuola dell'Infanzia Paritaria "Maria Ausiliatrice" e Nido "Felice Cambriani" della parrocchia Santa Maria in Via ed è stato aperto il cantiere della basilica di San Venanzio. "E' una una vera fortuna per me essere qui oggi con questi bimbi straordinari, è per loro questo dono, è per loro questa bellissima scuola" ha osservato il presidente della Regione Ceriscioli. La nuova scuola dalla forma avveniristica con tetto verde è completamente antisismica, in cemento armato e acciaio, ampia 400 mq. Alla cerimonia hanno partecipato l'arcivescovo Francesco Massara,e il sindaco Gianluca Pasqui secondo cui "questa scuola è sinonimo di futuro", il rettore Claudio Pettinari. festa grande anche per il cantiere della basilica, che verrà restituita al culto entro il 2019. L'intervento sarà di carattere strutturale, "la chiesa non solo verrà restituita nella sua bellezza ma anche strutturalmente più solida e forte".