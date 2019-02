Passaggi Festival raddoppia

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 15 FEB - "Passaggi Festival", l'appuntamento con la saggistica italiana in programma a Fano dal 26 al 30 giugno, raddoppia con l'arrivo di "Fuori Passaggi".

Si tratta di un nuovo contenitore condotto dallo scrittore e autore tv Matteo B. Bianchi che sarà dedicato a una fascia di pubblico giovane, una sorta di villaggio artistico-culturale dove incontrarsi, dibattere, ascoltare buona musica e mettere in comune idee e passioni. "Dopo il grande successo ottenuto in queste ultime edizioni - ha detto Bianchi, presente questa mattina ad una conferenza stampa insieme al direttore del festival Giovanni Belfiori - Passaggi Festival ha ora naturalmente bisogno di ingrandirsi. E lavorare su un nuovo contenitore è un vero invito a nozze. La differenza tra Passaggi e Fuori Passaggi è di tono, di linguaggio, che sarà più colloquiale e amichevole, grazie alla presenza di artisti che attraversano i generi, dai libri alla musica al cinema alla rete".