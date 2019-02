In bacino Fincantieri Ancona Silversea

Nello stabilimento di Ancona cerimonia di impostazione in bacino di "Silver Moon", la seconda di tre navi da crociera ultra-lusso che Fincantieri realizzerà per la società armatrice Silversea Cruises e che entrerà a far parte della flotta dell'armatore nel 2020. Sarà gemella dell'ammiraglia "Silver Muse", che ha preso il mare nel 2017, e di "Silver Dawn", la cui consegna è prevista nel 2021. Silver Moon, decima unità Silversea, avrà una lunghezza di 212 metri, 40.700 tonnellate di stazza lorda e la capacità di ospitare a bordo 596 passeggeri, conservando l'intimità della piccola unità e le spaziose cabine - suite -, cifra distintiva di Silversea.

Tra le notazioni volontarie, come per la gemella, spiccherà la "Green Star 3 Design", assegnata alle unità provviste, dal progetto, di dotazioni che prevengono l'inquinamento dell'aria e del mare. Avrà anche le notazioni "Comf-noise a pax" e "Comf-noiese b crew", assegnate in base ai livelli di rumore misurati nei vari locali della nave.