Arcale, risolto problema esalazioni

Il consorzio Arcale ha risolto il problema delle esalazioni maleodoranti provenienti dai pozzetti degrassatori, problema per altro circoscritto alle due aree La Serra e La Piane nel Comune di Pieve Torina. Lo rende noto il consorzio, spiegando che i suoi tecnici lo hanno risolto, "dopo aver messo a fuoco le cause: l'assenza di un sifone all'interno del pozzetto, ragione per cui le acque grigie confluivano con quelle nere favorendone il ristagno all'interno del pozzetto. Si è trattato di una svista - si legge in una nota -, non vogliamo pensare a una inadempienza, in sede di realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Interventi come questo realizzato da Arcale all'interno di alcune unità della Sae - viene sottolineato - sono la dimostrazione della cura e della diligenza con cui sappiamo farci carico dei problemi, anche quando non scaturiscono da una specifica responsabilità del consorzio".