"Prevenzione morte improvvisa atleti"

Sabato 16 febbraio presso l'Hotel Federico II di Jesi si terrà il convegno "Prevenzione morte improvvisa negli atleti" progetto che il Rotary Club Jesi da tempo sta portando avanti. Nel corso degli ultimi anni si è registrato un significativo miglioramento del processo diagnostico e terapeutico-chirurgico conseguente alla aumentata conoscenza del quadro clinico di tale anomalia. È oggi possibile prevenire in modo significativo il numero dei decessi con l'implementazione di un programma di prevenzione basato sull'informazione e formazione di tutte le figure che operano nel mondo dello sport. In questo senso il progetto ha un ampio spettro di interesse, capace di coinvolgere quanti praticano attivamente uno sport, quanti lavorano intorno ad esso, oltre che una vasta fascia di età, in particolare, quella giovanile. Tra i relatori, il presidente della Lega di serie B, Mauro Balata.