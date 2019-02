Lorenzo a Rossi, in moto fino a 46 anni

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Il tuo talento e la tua ambizione sono molto grandi, spero che continui a correre almeno fino a 46 anni, come il tuo numero. In bocca al lupo, ci vediamo in Qatar". Questo il messaggio di auguri di Jorge Lorenzo a Valentino Rossi, che sabato compirà 40 anni, in un'intervista a Sky Sport. Lo spagnolo farà coppia quest'anno in Honda con Marc Marquez, formando quello che molti considerano un 'dream team', appellativo che non trova esagerato. "A livello di numeri - dice Lorenzo - è chiaro che siamo una delle coppie più forti della storia della MotoGp. A livello di velocità e talento puro siamo ancora più forti di quello che dimostrano i numeri. È la realtà". "In Honda ho una sfida molto importante - afferma ancora il maiorchino -, voglio essere pronto. Questa lesione rallenta la mia preparazione. Ogni giorno va meglio - spiega -.

Abbiamo fatto una sorta di manubrio che simula la moto, per provare le posizioni estreme che facciamo nelle curve ma per essere al 100% manca ancora tanto, purtroppo".