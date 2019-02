Foibe, Cristicchi in Consiglio Marche

Sarà il cantante e autore teatrale Simone Cristicchi il protagonista del doppio appuntamento che il Consiglio regionale Marche dedicherà alle celebrazioni per il Giorno del Ricordo. Il 18 febbraio al Teatro La Fenice di Senigallia, andrà in scena "Esodo - Racconto per voce, parole e immagini sull'esodo istriano, fiumano e dalmata" lo spettacolo che Cristicchi ha ideato con il giornalista e scrittore Jan Bernas, tratto dalla rappresentazione teatrale "Magazzino n.18".

L'evento, promosso dal Consiglio regionale, è inserito nel cartellone teatrale di Senigallia realizzato da Comune, Compagnia della Rancia, Amat con sostegno di Mibac e Regione. Il 19 febbraio, Cristicchi parteciperà alla seduta aperta dell'Assemblea legislativa convocata, come previsto dalla legge regionale del 2012, per "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe, dell'esodo dalle terre degli istriani, fiumani, dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale".