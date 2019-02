Api, incontro al ministero dell'Ambiente

"Importanza strategica del sito Api di Falconara Marittima per quanto riguarda le ricadute ambientali e dal punto di vista occupazionale, rimarcando comunque il fatto che l'attività della raffineria debba svolgersi garantendo la salvaguardia della salute dei cittadini". Lo hanno detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo e l'assessore all'Ambiente Angelo Sciapichetti nel corso in un incontro, da loro richiesto, a Roma presso la segreteria tecnica del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa sulla situazione della raffineria. Al summit hanno partecipato anche il sindaco di Falconara, Stefania Signorini, il direttore generale dell'Arpam Giancarlo Marchetti, rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, della rsu e dei comitati cittadini "Onda Verde" e "Mal'Aria". "Per il raggiungimento di tale obiettivo - hanno aggiunto - è importante la trasparenza di azioni e interventi, la condivisione e la partecipazione di tutti gli attori che a vario titolo interagiscono con l'impianto".