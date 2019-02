Tamberi in visita nelle scuole di Ancona

Gianmarco Tamberi, il pluripremiato atleta anconetano che scenderà in campo al Palaindoor venerdì prossimo per i campionati italiani, ha incontrato oggi gli studenti delle scuole di Ancona in collaborazione con il Comune.

'Jimbo', accompagnato dall'assessore alle Politiche Educative Tiziana Borini, ha fatto visita alle scuole degli istituti comprensivi Pinocchio-Montesicuro e Cittadella-Margherita Hack (scuole Donatello). Accolto con grande entusiasmo da circa 450 ragazzi e dai loro docenti, ha raccontato le sue esperienze di atleta, 5 volte campione italiano, con un titolo europeo e uno mondiale e non si è sottratto alle domande e alle foto con i giovanissimi, invitandoli tutti a seguire i campionati al Palaindoor e per sostenerlo. "Un incontro molto bello, quello di oggi - sottolinea l'assessore Borini - che ha coinvolto ed entusiasmato i ragazzi. Lo sport si conferma come uno strumento formidabile di crescita e di aggregazione per i giovani".