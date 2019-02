Medico morto, in centinaia ai funerali

Centinaia di persone hanno partecipato nella chiesa del Crocifisso ad Ancona ai funerali di Lorenzo Farinelli, il medico 34enne morto a causa di un linfoma, dopo avere mobilitato il web con un videomessaggio che aveva permesso di raccogliere oltre 600 mila euro per farlo curare negli Usa. In prima fila il papà Giovanni, la mamma Amalia e la fidanzata Martina, che lo hanno sostenuto fino all'ultimo. "Lorenzo ha combattuto con la lucidità del medico, ma senza freddezza e ha chiesto aiuto con umiltà, ci ha fatto sentire un popolo e noi anconetani ci siamo mobilitati nonostante la nostra rudezza - ha detto il parroco don Davide Duca -. Ha vinto la sua malattia perché non si è fatto abbrutire, l'ha affrontata senza disperazione". "Lorenzo ha sempre pensato agli altri - ha ricordato la madre - negli ultimi giorni aveva preso i suoi soldi, non quelli delle donazioni, e li ha donati a Calogero Gliozzo" che anche lui sta lottando contro la sua malattia e che si era rivolto alla stessa piattaforma: gofundme.com.