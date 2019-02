Piano Sanitario in Comitato-Commissione

Un'approfondita analisi dello stato di attuazione e degli effetti prodotti dal Piano sociosanitario 2012-2014 (tutt'ora in vigore), comprenderne i punti di forza, evidenziarne le criticità per giungere all'obiettivo di proporre interventi migliorativi al Piano in discussione. In questo si è tradotta la seduta del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, presieduta da Gianluca Busilacchi (Art.1-Mdp), in riunione congiunta con la quarta Commissione, presieduta da Fabrizio Volpini (Pd). Le risultanze dei Rapporti 8 e 9, dossier forniti dalla Regione Marche, in merito allo stato di attuazione del Piano sociosanitario in vigore e, più in generale, sulla situazione della Sanità regionale, sono state analizzate grazie al contributo offerto da Giuseppe Zuccatelli (già direttore Servizio Salute Marche) e Claudio Maria Maffei (già direttore sanitario Inrca). "Riunione utilissima" secondo Busilacchi e Volpini.cità attuali per proporre interventi migliorativi sul futuro Piano".