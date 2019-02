Maxi sequestro di ketamina nel Fermano

C'erano anche barattoli di ketamina, per circa un chilo e mezzo, tra gli stupefacenti, 2 kg di hascisc, ma anche anfetamine ed eroina sequestrati dalla polizia di Fermo a casa di un giovane, ben inserito nel tessuto sociale, residente nella provincia fermana. Quando i poliziotti della Questura sono entrati nell'abitazione, per altro inagibile, hanno scoperto sostanza liquida, cristallizzata e solida in barattoli. La ketamina è un anestetico, che produce effetti allucinatori di breve durata. Il giovane è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari: secondo quanto accertato dalla polizia acquistava la ketamina su web e poi la elaborava chimicamente in ambiente controllato, con procedimenti di evaporazione che la trasformavano in polvere bianca, inalata o assunta in pastiglie.