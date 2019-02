Archivio Arquata accolto ad Ascoli Picen

E' stato accolto oggi nell'Archivio di Stato di Ascoli Piceno il materiale dell'Archivio Comunale di Arquata del Tronto, recuperato a partire da settembre 2017 dalle macerie del sisma 2016 e sottoposto a restauro. L'Archivio di Stato di Ascoli, sin dall'agosto 2016, aveva dichiarato la disponibilità a custodire il materiale, partecipando anche alle operazioni di recupero della carte dalle macerie con il proprio personale, per mettere in sicurezza la memoria storica di un paese che non esiste più.

"Solo così facendo la memoria non viene distrutta e si può veramente dire che anche il presente c'è ancora e i luoghi deputati a custodire l'identità di ogni comunità sono i loro archivi" commenta la direttrice dell'archivio di Ascoli Laura Ciotti. Adesso inizierà un lungo lavoro si riordinamento e inventariazione propedeutico alla fruibilità delle carte.