Percorso pedonale protetto a Camerino

Saranno affidati entro fine mese, o al massimo nei primi giorni di marzo, i lavori per la realizzazione di un percorso pedonale protetto che collegherà l'area dei nuovi alloggi per studenti a quella del quartiere di Montagnano a Camerino. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo, l'Ufficio Tecnico comunale ha inviato la documentazione all'Anac, che ha dato parere favorevole. Ora si può passare alla fase operativa: nei prossimi giorni sarà formalizzata la procedura per l'affidamento dei lavori per un importo complessivo di circa 640 mila euro. Secondo il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui si tratta di "di un'opera d'importanza strategica per la città. Dopo il sisma, quella zona ha subito profonde trasformazioni e abbiamo dovuto individuare dei percorsi protetti per favorire i collegamenti pedonali nella massima sicurezza. L'intervento che sarà appaltato nelle prossime settimane è solo una parte di una serie di lavori in quella zona. Previsti anche un sottopasso e di nuovo terminal bus".