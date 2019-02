Lotto...e dintorni, 25 mila visitatori

(ANSA) - MACERATA, 9 FEB - La grande mostra "Lorenzo Lotto.

IL richiamo delle Marche" a Macerata va in archivio (domani l'ultimo giorni di apertura) dopo avere superato i 25 mila visitatori e con il varo di un biglietto unico per visitare gli otto centri lotteschi, sparsi sul territorio. Il grande successo di numeri e critica del percorso espositivo maceratese ha rilanciato tutta la rete lottesca marchigiana. "Un progetto culturale di rilievo internazionale - dice l'assessore regionale alla Cultura Moreno Pieroni - con notevole ricadute per la destagionalizzazione turistica". Oltre 25 mila persone, dal 19 ottobre, hanno ammirato i capolavori a Palazzo Buonaccorsi e una buona parte di amanti d'arte si è diretta anche negli altri centri: +70% di visitatori a Jesi e più che raddoppiati a Ancona, Cingoli, Loreto, Mogliano, Monte San Giusto, Recanati e Urbino.