Atletica: Alto, Tamberi e Trost secondi

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Buon risultato per Alessia Trost a Banska Bystrica. La friulana delle Fiamme Gialle è seconda nel meeting slovacco di salto in alto, superando la quota di 1,94, battuta solo dall'inarrivabile russa Mariya Lasitskene, unica a volare oltre l'asticella prima a 1,97, poi, a gara terminata, a 2,00. Bene anche Elena Vallortigara (Carabinieri), che bagna l'esordio stagionale con un buon 1,90, piazzandosi al terzo posto e mostrando di essere già in discreta condizione.

Secondo posto, sempre a Banska Bystrica, anche per Gianmarco Tamberi. L'azzurro supera i 2,27 fallendo poi di poco l'appuntamento con i 2,30. A vincere è il giapponese Naoto Tobe, il capolista mondiale stagionale, che dopo aver rischiato l'eliminazione a 2,27 è perfetto a 2,30 e 2,33. Dietro di lui, a pari merito, Tamberi e il messicano Edgar Rivera, ma ci sono altri tre atleti (il greco Konstadinos Baniotis, il bahamense Donald Thomas e il cinese Wang Yu) che terminano la prova a 2,27, più indietro in classifica per il computo degli errori.