Raccolta fondi a Londra per Matelica

La mobilitazione per sostenere il recupero della chiesa della Beata Mattia di Matelica, Comune terremotato, arriva fino alla National Gallery di Londra. Negli spazi del museo inglese si è tenuto un seminario su "Carlo Crivelli e le Marche", organizzato dal National Gallery Research Center e da HeartQuake-together for reconstrAction, società benefica nata per sostenere la salvaguardia del patrimonio culturale delle Marche colpito dal terremoto del 2016. Il seminario è stato tenuto da Alessandro Delpriori, sindaco di Matelica, ma anche storico dell'arte e docente dell'Università di Camerino e sindaco di Matelica, e da Caroline Campbell, director of collections & research della National Gallery. Ha introdotto i lavori Anna Marra, fondatrice di HeartQuake. L'evento, destinato ad una platea di donatori del museo e cultori dell'arte italiana, aveva l'obiettivo di raccogliere fondi in favore del recupero della chiesa della Beata Mattia, inagibile in seguito al sisma.