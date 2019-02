Ancona conferma voli Kiev Riga e Vilnius

(ANSA) - ANCONA, 7 FEB - Dopo il "successo" dei voli per Ucraina, Lettonia e Lituani dall'aeroporto di Ancona-Falconara, sono stati confermati per la prossima estate, da giugno, i collegamenti agli scali di Kiev, Riga e Vilnius con voli diretti settimanali operati in collaborazione con uno dei maggiori tour operator attivo sui mercati dell'Est Europa, Tez Tour. I collegamenti sono stati possibili grazie alla sinergia aeroporto-Regione, con attività turistiche per promuovere e valorizzazione la regione sui mercati esteri, e alla collaborazione di Tez tour. Aerdorica riferisce del "sempre più crescente interesse mostrato da questi Paesi verso il nostro territorio, identificato come destinazione con uno stile di vita altamente qualitativo, un clima mite ed una indubbia ricchezza storica, artistica e culturale. "E' un vero piacere aver ricevuto la conferma dei voli per Kiev, Riga e Vilnius anche per la prossima stagione estiva", commenta l'amministratore unico di Aerdorica Federica Alessandra.