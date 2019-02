M5s, 134 mila potenziali beneficiari Rdc

Sono 134 mila i marchigiani, 49 mila famiglie, che potenzialmente hanno diritto al reddito di cittadinanza. Lo affermano in una nota congiunta i parlamentari marchigiani del Movimento 5 stelle all'indomani dell'inaugurazione del sito del Reddito di Cittadinanza avvenuta ieri a Roma alla presenza del premier Giuseppe Conte e del vice premiere e ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Secondo i pentastellati, il dato, scorporato per provincia, vede quella di Ancona con il numero maggiore di beneficiari: 16 mila famiglie; 11 mila in provincia di Pesaro Urbino; 10.800 a Macerata; 6.400 ad Ascoli; 4.700 a Fermo. "Una misura storica, che finalmente va incontro ai problemi di tante persone e famiglie in difficoltà economica - sottolineano deputati e senatori marchigiani di M5s -. Le sterili polemiche le lasciamo all'opposizione. Per noi adesso è il momento di lavorare sodo per restituire la dignità alle persone attraverso un sostegno economico e un supporto reale per la ricerca di occupazione".