Un anno fa raid Macerata,sit-in studenti

"Non siamo razzisti - Macerata - Manifestiamolo". A un anno di distanza dal raid a colpi di pistola contro migranti compiuto a Macerata da Luca Traini dopo l'omicidio di Pamela Mastropietro, gli studenti di Officina universitaria hanno organizzato una manifestazione antirazzista alla Terrazza dei Popoli dei giardini Diaz a Macerata: lo striscione è stato esposto all'iniziativa a cui, complice la pioggia, hanno partecipato solo una trentina di persone. "Il gesto di Traini - ha detto Lorenzo Di Tommaso che ha aperto gli interventi - è stato un atto razzista. Malgrado ciò molti hanno parlato in suo favore anche su Facebook. Perché tanta gente è dalla sua parte? Noi lo condanniamo ma dobbiamo essere cittadini attivi per evitare il riemergere del razzismo". "La politica ha rovinato la città" ha osservato un altro ragazzo, criticando la coloritura di destra o di sinistra data alla commemorazione di Pamela o alla condanna di Oseghale, imputato per il delitto, il cui gesto "per noi è da condannare".