'L'Italia che resiste' a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 2 FEB - Ombrelli colorati, striscioni e coperte dorate, quelle che vengono usate per coprire i migranti salvati dal mare o le persone scampate a qualche catastrofe naturale, anche a Ancona a Senigallia per 'L'Italia che resiste', la grande manifestazione antirazzista contro il decreto sicurezza promossa in circa 300 città italiane, grandi e piccole, da una varietà di sigle. Ad Ancona, davanti al Comune anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo e il vice presidente di Amnesty Paolo Pignocchi.

"Credo che oggi fosse importante esserci per testimoniare, con la presenza, il sostegno ad una iniziativa che denuncia il clima di disumanità, le misure discriminatorie e persecutorie messe in atto da questo Governo di destra - ha detto Mastrovincenzo, prima di spostarsi a Senigallia -. Il nostro Paese non può smarrire i valori profondi della giustizia e della solidarietà.

La sacralità della vita umana e il rispetto della dignità della persona non possono mai essere calpestati".