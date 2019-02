Musica Rossini in planetario a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 1 FEB - Nel segno dell'accostamento tra Rossini e Leopardi, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci annuncia via social "un'altra novità per la città". "Grazie all'accordo con Recanati - riferisce - nei prossimi giorni arriverà il planetario che consentirà di guardare il cielo e lo spazio ascoltando Rossini. Dopo averlo ammirato sulle poesie di Leopardi". Il dispositivo digitale, con effetto tridimensionale, può simulare fino a 120mila stelle, all'interno di una cupola di sette metri di diametro capace di contenere fino a 50 posti a sedere. Si tratta di un ambiente multimediale per proiezioni a 360 gradi, indicate anche a scopo didattico. A Recanati il planetario è stato posizionato a Palazzo Venieri. A Pesaro Ricci, insieme al vice sindaco Daniele Vimini, sta valutando la collocazione. tre le ipotesi: piazzale Lazzarini, piazzale Collenuccio e cortile di palazzo Mazzolari. Si tratta, conclude il sindaco, di un'altra iniziativa per rendere Pesaro sempre più attrattiva per tutti".