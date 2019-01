Terremoto: morto ex sindaco San Ginesio, cordoglio Prociv

(ANSA) - ANCONA, 30 GEN - Il Dipartimento della Protezione Civile esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Scagnetti, già sindaco di San Ginesio dal 2008 al 2018, venuto mancare questa mattina dopo una lunga malattia. "Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari - ha detto il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli - rinnovo la stima e la gratitudine per l'opera encomiabile svolta in occasione del sisma Centro Italia a sostegno della popolazione di San Ginesio, nonché per la collaborazione e la piena sinergia con gli uomini e le donne del sistema di protezione civile impegnati a fronteggiare quella emergenza; la sua lealtà e devozione nei confronti delle istituzioni rappresentano un esempio per tutti noi".(ANSA).