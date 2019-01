Fondazione Salesi inaugura Casa Sabrina

(ANSA) - ANCONA, 29 GEN - La Fondazione Salesi ha inaugurato oggi ad Ancona la Casa di Sabrina, spaziosa e luminosa abitazione al primo piano di via di Monte Marino 30A, nelle vicinanze del centro cittadino, che servirà ad ospitare le famiglie dei piccoli ricoverati dell'omonimo ospedale materno-infantile. "Dotata di sette posti letto, grazie a tre camere doppie e a una singola, due bagni e una cucina - ha spiegato il direttore della Fondazione Carlo Rossi - potrà accogliere più di una famiglia ed è destinata soprattutto ai parenti dei bimbi lungodegenti, che se abitano fuori città potranno assisterli senza dover andare in albergo o percorrere molti chilometri al giorno". "La struttura, affittata con i proventi delle donazioni alla Fondazione - ha specificato il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi - porta a dieci il numero delle case di accoglienza di Ancona destinate ai parenti dei piccoli pazienti ed è di vitale importanza per quelle famiglie ch abitano spesso a notevole distanza dal capoluogo".