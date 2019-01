Minardi e Rapa, Lisippo torni a Fano

(ANSA) - ANCONA, 28 GEN - "Il Lisippo deve rientrare presto a Fano, nella sua città": è la sintesi della mozione a sostegno del ritorno della statua bronzea dell'Atleta vittorioso in suolo italiano e della sua collocazione nella città di Fano, firmata congiuntamente dai due consiglieri regionali fanesi Renato Claudio Minardi, vice presidente del Consiglio regionale (Pd) e Boris Rapa, consigliere segretario (Uniti per le Marche). Dopo la conferma dellq confisca da parte della Cassazione, per loro la battaglia prosegue per la restituzione della scultura a Fano, dove fu originariamente trasportata nel 1954. Un evento che avrebbe ricadute culturali, economiche e turistiche per la città e per tutte le Marche. La mozione impegna la Giunta e il presidente della Regione a porre in essere ogni azione utile presso tutte le sedi opportune affinché sia garantito il rientro della statua e a sostenere, anche con adeguate risorse finanziarie, ogni iniziativa volta ad assicurarne, dopo il suo rientro, una degna collocazione nella città di Fano.