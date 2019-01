Parco Tolentino dedicato a Vittime Shoah

Il giardino del quartiere Buozzi a Tolentino intitolato alle Vittime della Shoah con decisione unanime del Consiglio Comunale. La targa è stata scoperta dal sindaco Giuseppe Pezzanesi durante la celebrazione per la "Giornata della Memoria", anniversario della liberazione degli ebrei prigionieri nei campi di concentramento. Una cerimonia semplice ma partecipata in cui il primo cittadino ha ricordato "l'importanza della memoria proprio per non dimenticare e per far sì che il sacrificio di tanti morti possa sempre servire da monito per combattere le atrocità e per fare da monito a tutti noi che di fronte a una così grande tragedia dobbiamo continuare a pensare riflettere, costruire e difendere i più alti valori della convivenza civile come democrazia e libertà". Sono intervenuti il presidente del Consiglio comunale Fausto Pezzanesi e il presidente dell'Associazione Italia-Israele Galliano Nabissi che ha letto messaggi da Israele di ringraziamento al Comune e ai cittadini di Tolentino.