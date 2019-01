Anziano fuori strada con auto cappottata

A Sforzacosta di Macerata un 80enne ha perso il controllo della propria autovettura che ha divelto la segnaletica a lato dei lavori in corso e si è cappottata, finendo in mezzo a un campo. E' accaduto lungo la Sp78 al km 0+450. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, con cinque unità e un'autopompa, per estrarre dalle lamiere dell'abitacolo l'anziano che era cosciente al momento dei soccorsi. Vari i traumi riportati dall'80enne che è stato trasferito agli Ospedali Riuniti di Ancona dall'eliambulanza del 118 per gli accertamenti e le cure del caso.