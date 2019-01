Aggredisce barista e Cc, arresto a Fermo

Un 30enne ubriaco, in compagnia di un amico che poi si è dileguato, ha aggredito un barista e ha inveito e preso a calci e pugni i carabinieri che cercavano di fermarlo. E' accaduto nella notte in Piazza del Popolo a Fermo.

L'uomo, tossicodipendente pregiudicato, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto d'arma 'bianca' I militari del Norm della locale Compagnia erano intervenuti dopo la segnalazione che alcuni giovani ubriachi stavano arrecando disturbo all'interno del locale.

Durante la perquisizione al 30enne è stato trovato addosso un bisturi. Il capo servizio dei carabinieri ha riportato ferite non gravi ed è stato visitato all'ospedale di Fermo.